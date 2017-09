Secretário André Costa tem encontro com Ivo Gomes e promete Núcleo de Investigação para Sobral

O secretário da Secretária de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, André Costa, esteve nesta quinta-feira, com o prefeito Ivo Gomes. na pauta uma reivindicação feita pelo gestor do Município para que os casos de homicídio ocorrido nos últimos anos tenha uma elucidação. E resultado para ser satisfatório. Logo na sequência, após o encontro o prefeito Ivo Gomes, postou: "A gente reclama mas tb agradece. Recebi na prefeitura a visita do Secretário da Segurança Pública do Ceará, André Costa e do Delegado Geral da Polícia Civil. Conversamos sobre a segurança em Sobral, especialmente sobre homicídios. O Secretário anunciou a chegada em Sobral de uma nova equipe de policiais q vai cuidar, daqui pra frente, exclusivamente da elucidação deste tipo crime. O pior de todos". Destacou Ivo. A promessa é para a próxima semana a chegada de um Núcleo de Investigação Criminal para Sobral.





Via Wilson Gomes