SEM CONTROLE: CARNIFICINA NO CEARÁ

No intervalo de quatro horas, dois crimes de latrocínio (roubo seguido de morte) foram registrados na Grande Fortaleza (RMF). Um trocador de ônibus e um aposentado foram as vítimas dos assassinatos praticados durante assaltos. A Polícia busca pistas para esclarecer os dois casos.

Imagem captada pela câmera do ônibus mostra o trocador em luta corporal com o assaltante

O primeiro caso ocorreu no bairro Planalto Ayrton Senna, no fim da manhã desta quarta-feira (27), quando um cobrador de ônibus lanchava com o motorista do fim da linha. Os dois estavam na companhia de outros colegas de profissão em uma pequena lanchonete no fim da linha Planalto-Centro, quando apareceu um assaltante numa bicicleta.





O bandido sacou uma arma de fogo e rendeu os motoristas e cobradores e exigiu carteiras e celulares. A princípio, todos entregaram os objetos. Porém, no momento em que o assaltante voltava para apanhar a bicicleta e fugir dali, o cobrar identificado como Samuel da Silva Silvestre, 19 anos, decidiu reagir e pegar de volta seu celular. Ele travou uma luta corporal com o assaltante e acabou sendo atingido com um tiro na cabeça.





O crime foi filmado pela câmera de um dos ônibus que estava parado ao lado da lanchonete. As imagens mostram a briga entre vítima e assaltante e o momento em que o criminoso foge após atirar contra o trocador. Samuel foi levado pelos colegas para o hospital “Gonzaguinha” do Conjunto José Walter e transferido, em estado grave, para o Instituto Doutor José Frota (IJF), onde faleceu horas depois de dar entrada na UTI. O assaltante continua foragido.





Outro





O segundo latrocínio ocorreu por volta das 16 horas, no fim do expediente bancário, quando um idoso foi vítima de uma “saidinha” bancária, em Maracanaú. Segundo a Polícia, a vítima (nome não revelado) sacou dinheiro em uma agência bancária instalada nas proximidades da Ceasa, no Distrito de Pajuçara, e ao sair do banco foi atacado por um assaltante.





O homem reagiu ao ataque e travou uma luta com o assaltante, mas foi baleado e morreu no local.





Com informações do Blog do Jornalista Fernando Ribeiro