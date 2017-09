SEM CONTROLE: Homem é fuzilado na calçada de agência bancária na Praia de Iracema

Um homem foi assassinado, a tiros, no começo da tarde desta quarta-feira (13), na calçada da agência da Caixa Econômica Federal, localizada na Avenida Historiador Raimundo Girão, na Praia de Iracema. Testemunhas afirmam que foram disparados vários tiros e os criminosos fugiram do local em um veículo não identificado.





A Polícia Militar permanece no local aguardando a chegada das equipes da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) e da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Patrulhas do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur), responsável pela segurança da área, foram acionadas, via Ciops, para atender à ocorrência.





Conforme o relato de testemunhas, a vítima era passageira de um táxi que, provavelmente, vinha sendo seguido pelos assassinos noutro automóvel. Quando o homem desembarcou na calçada da agência bancária, os assassinos se aproximaram e dispararam tiros à queima-roupa.





A Polícia acredita que câmeras instaladas ao logo daquela avenida tenham registrado a cena do crime, assim como filmada a placa do veículo usado na fuga pelos atiradores.





Outros casos





No começo da madrugada desta quarta-feira, dois homens foram assassinados, a tiros, na Avenida Dom Almeida Lustosa, no Distrito de Jurema, no Município de Caucaia. As vítimas não tiveram suas identidades reveladas pela Polícia.





Outro crime aconteceu no Interior, por volta do meio-dia um homem, identificado apenas por “Peta”, foi executado, a tiros, no Centro da cidade de Icó (a 375Km de Fortaleza). O crime foi presenciado por várias pessoas que circulavam no entorno do antigo mercado público da cidade.





(Fernando Ribeiro)