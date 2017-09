SEM CONTROLE: NÚMERO DE HOMICÍDIOS AUMENTA 58,4% EM AGOSTO NO CEARÁ

A Região Metropolitana teve aumento de 124,5%. Apenas o Interior Sul teve redução no número de Crimes Violentos Letais.

O número de Crimes Violentos Letais (CVL) aumentou 58,4% no Ceará, durante o mês de agosto. Os números foram divulgados pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), nesta sexta-feira (15). Foram 461 mortes. No mesmo período no ano passado foram registrados 291 homicídios. No acumulado entre janeiro e agosto foram 3.235 mortes, um aumento de 41,3%, em relação ao mesmo período no ano passado, quando aconteceram 2.289 crimes.





Na Região Metropolitana de Fortaleza, o número de mortes em agosto é ainda maior: 124,5%. Foram 119 crimes, enquanto no ano anterior foram 53. No acumulado do ano, houve aumento de 47,6%. No acumulado do ano, o aumento é de 47,6%, sendo que foram 542 crimes no ano passado e 800 entre janeiro e agosto.





Na capital, o aumento foi de 83,7% no mês passado. Foram 180 mortes violentas, contra 98 no mesmo período no ano anterior. No acumulado do ano, foram 1.259 homicídios contra 689 em 2016, representando uma elevação de 82,7%.





Os municípios do Interior Norte tiveram alta de 55,6% somente no último mês. Foram 70 Crimes Violentos Letais, como são tipificados, enquanto no mesmo período no ano anterior, aconteceram 45 mortes. No acumulado do ano, foram 540 mortes, enquanto no ano passado aconteceram 430 crimes, um aumento de 25,6%.





Somente o Interior Sul apresentou queda em agosto. Foram 95 homicídios, enquanto no ano passado foram registrados 92, o que representa uma redução de 3,2%. Já no acumulado, houve um aumento de 1,3%. Foram 636 assassinatos entre janeiro e agosto, enquanto no mesmo período no passado foram 628.





Com informações do portal Cnews