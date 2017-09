SEM CONTROLE: TENTATIVA DE ASSALTO DEIXA POLICIAL BALEADO E UM HOMEM MORTO

O policial militar segue internado no IJF.

Uma tentativa de assalto, ocorrida na noite deste domingo (3), próximo a uma pizzaria no Bairro de Fátima, em Fortaleza, deixou um policial militar baleado e um suspeito morto.





De acordo com informações da polícia, o policial foi abordado com a família por dois homens que estavam em uma moto. Houve troca de tiros e um dos assaltantes morreu no local. O outro suspeito conseguiu fugir. O militar foi atingido com um tiro no pescoço e o projétil saiu pela boca. Ele está no Instituto Doutor José Frota (IJF), onde segue internado e não corre risco de morte.





(Com informações do Cnews)