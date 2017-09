De quem é a culpa desse absurdo?





O corpo do adolescente Antônio Maciel Silva Saraiva, 14 anos, assassinado por volta de 11:00 hs da manhã deste domingo, dia 17, teve que esperar até às 19:00 hs para seu corpo ser recolhido. Populares comovidos com a situação ficaram em torno do corpo e rezaram um terço.

Fotos Jorge Alves