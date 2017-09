SOBRAL: CHUVA DE BALAS DEIXA UM JOVEM BALEADO NO BAIRRO TAMARINDO

Sobral está de desmanchando em bala e sangue!

Um intenso tiroteio foi registrado no início da tarde desta segunda-feira (18), por volta das 12h30, no bairro Tamarindo, nas proximidades da Big Pneus, precisamente na Rau Carlito Pompeu.



Um jovem identificado por "Nego" foi baleado e socorrido para o hospital Santa Casa.



A vítima foi alvejada com dois tiros.



Os criminosos eram em dois e estavam em uma motocicleta. Os acusados fugiram em rumo ignorado.