SOBRAL: Ladrões furtam bicicleta de dentro de condomínio

"Gostaria de compartilhar o ocorrido neste final de semana com os leitores do blog.









Ao retornar do final de semana em Fortaleza, fui surpreendido pela informação que que meliantes teriam arrombado o portão da garagem do condomínio localizado na Av. Dr. Guarany, de grande circulação de veículos e pessoas!





Já realizei o Boletim de Ocorrência via internet (Nº 931 - 78104/2017), que independente do valor do bem, acho importante para elucidação do fato e para registro nas estatísticas.









Obrigado pela atenção."