SOBRAL: PRF APREENDE ARMAS E MUNIÇÕES NA FAZENDA "ANGIQUINHO"

Material foi encontrado em uma fazenda. Caseiro do local foi preso.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), do Núcleo de Operações Especiais (NOE), apreenderam três rifles e munições em uma fazenda no distrito de Jaibaras, em Sobral, durante uma fiscalização trabalhista do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), na manhã desta terça-feira (5).





O caseiro do imóvel foi preso na ação. A operação aconteceu no km 244, da BR-222. Com o funcionário, a polícia encontrou rifles de calibre 44, 22 e 38, sem numeração, e 34 munições destas armas. Todo o material estava no quarto principal da fazenda.





O funcionário, 53 anos, disse que todo o material era de propriedade do dono da Fazenda. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao indivíduo que, junto com as armas e munições apreendidas, foi conduzido à Delegacia Regional de Sobral, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante por porte e posse ilegal de armamento restrito ou com numeração raspada.