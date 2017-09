Herbert Lobo reuniu-se hoje com o comandante da 10ª Região, general Theophilo, para ações em parceria.

O superintendente do Ibama no Ceará, Herbert Lobo, reuniu-se, nesta segunda-feira (11), com o comandante da 10ª Região Militar do Exército Brasileiro, general Theophilo Gaspar de Oliveira para acertar ações em parceria entre as duas instituições para proteger o meio ambiente no Ceará.