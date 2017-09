TERRÍVEL ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL EM UBAJARA; VÍDEO

Na noite deste sábado (02), exatamente as 22h28, na CE 187, entre os municípios de Ibiapina e Ubajara, ocorreu um capotamento com vítima fatal. O veículo Golf, ano 2005/2006, cor preta, placa HYE 5031, trafegava no sentido Ibiapina – Ubajara sendo que ao passar pela localidade conhecida pelo nome de “Dr. Paiva”, capotou várias vezes.





Os ocupantes do veículo foram identificados como: KARÍCIA DE PAULA SILVA, 18 anos, residente na rua Luís Cunha, Bairro Monte Castelo, em Ubajara; JOBSON CUNHA PEREIRA RODRIGUES, 33 anos, residente na Rua Baé Macedo, Bairro Monte Castelo, Ubajara e uma adolescente de 17 anos.





Karicia de Paula, não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente, os demais foram socorridos ao Hospital de Ubajara.





O acidente mobilizou equipes da Policia Rodoviária Estadual e PMs do Destacamento de Ubajara que isolaram a área até a chegada dos profissionais do Instituto de Criminalística, vindo de Sobral. Apó a perícia, o corpo da vítima foi conduzido ao IML de Sobral.





Um vídeo captado por uma câmera de segurança registrou o momento do capotamento.

Com informações do portal Ibiapaba 24 horas