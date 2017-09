Teste da gasolina adulterada: descubra (sozinho) se ela tem mais álcool do que o permitido; vídeo

Você abastece seu carro com gasolina adulterada? É claro que não! Bom, pelo menos não de forma voluntária, não é mesmo? Certo, mas como saber se o seu posto preferido não tem vendido “gato por lebre”, colocando mais álcool do que o permitido atualmente pela ANP e Ministério de Minas e Energia? Se o seu carro é flex, você pode estar pagando por gasolina e andando 30% a 40% álcool, uma artimanha comum de postos sem reputação.





A gasolina adulterada que contém mais álcool pode prejudicar motores feitos para rodar apenas na gasolina e vão certamente encarecer a conta de quem em caros bicombustível, afinal de contas o consumo será mais elevado. O Iberê, do ótimo canal Manual do Mundo, nos ensina a fazer um teste simples e rápido para descobrir se a gasolina tem mais álcool do que o permitido (atualmente 27%).





Importante notar que os conteúdos foram produzidos antes de março de 2015, quando o total de álcool permitido era 25%. Você verá uma conta matemática simples, que basta adaptar para a realidade atual, de 27% de álcool na gasolina. A propósito, são dois vídeos, o primeiro mostra o teste da gasolina adulterada e o segundo explica detalhes e tira dúvidas sobre como comprar a gasolina no posto usando um galão (isso é permitido, desde que o galão seja para este fim), onde achar a proveta, entre outras coisas. Assista e aprenda:

Com informações de Auto VídeoYouTube