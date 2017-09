Testemunha da ação do policial que apontou arma para repórter é constrangida por PM

A situação aconteceu em Sobral e envolveu o jornalista Wellington Macedo e o tenente Leitão.

Ainda repercute a ação do tenente Leitão, da PM de Sobral, contra o repórter Wellington Macedo. O policial apontou uma arma para o jornalista, enquanto era feita uma filmagem para uma matéria na Santa Casa.





Dois dias depois, uma outra PM foi fazer levantamento com as testemunhas que presenciaram a ação. Uma delas se disse constrangida com a abordagem.





Confira trecho do depoimento da testemunha.

Fonte: Cearanews7