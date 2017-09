TRAGÉDIA EM CHAVAL: ESTUDANTE DE PSICOLOGIA COMETE SUICÍDIO

O município de Chaval ainda não havia registrado suicídio neste ano. O último caso havia ocorrido há quase nove meses, exatamente no dia 26 de dezembro de 2016.

Grande parte da população de Chaval ficou abalada com a trágica notícia de um suicídio praticado por uma jovem de apenas 22 anos durante a manhã de domingo, 17. A vítima deste triste episódio foi a jovem Kaise Maria da Silva Sousa, residente em Chaval e que cursava a faculdade de psicologia.





O caso





Era por volta das 09h00 da manhã quando populares ligaram para o 190 de Chaval informando que uma jovem havia cometido suicídio em sua residência localizada na Rua Major Fiel, no Centro. Uma equipe policial chegou até o endereço e lá se deparou com a triste cena, a jovem havia se enforcado com uma corda em seu quarto.

De acordo com informes repassados para o blog Camocim Polícia 24h, a jovem aparentava normalidade e os familiares não souberam informar qual teria sido o motivo. O triste caso casou forte comoção nas redes sociais e várias mensagens de despedidas foram postadas para a jovem aparentemente alegre e querida por todos.





Saiba





A cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo. A cada 3 segundos uma pessoa atenta contra a própria vida. O suicídio está entre as três maiores causa de morte entre pessoas com idade entre 15-35 anos. Cada suicídio tem um sério impacto em pelo menos outras seis pessoas.





O impacto psicológico, social e financeiro do suicídio em uma família e comunidade é imensurável. Suicídio é um problema complexo para o qual não existe uma única causa ou uma única razão. Ele resulta de uma complexa interação de fatores biológicos, genéticos, psicológicos, sociais, culturais e ambientais.





É difícil explicar porque algumas pessoas decidem cometer suicídio, enquanto outras em situação similar ou pior não o fazem. Contudo a maioria dos suicídios pode ser prevenida. Suicídio é agora uma grande questão de Saúde Pública em todos os países. Capacitar a equipe de atenção primária à saúde para identificar, abordar, manejar e encaminhar um suicida na comunidade é um passo importante na prevenção do suicídio.





