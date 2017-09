TRAGÉDIA! JOVEM DE 17 ANOS COM PROBLEMAS DE SAÚDE COMETE SUICÍDIO EM CAMOCIM

Uma verdadeira tragédia abalou toda a cidade de Camocim durante o final da manhã desta quarta-feira, 13. Um estudante de apenas 17 anos identificado como José Denilson do Nascimento Rocha cometeu suicídio por meio de enforcamento dentro de sua residência.









O sinistro





Era exatamente 11h50 quando populares ligaram para o 190 informando que um adolescente havia praticado suicídio em uma residência localizada na Rua Manoel Rosa de Queiroz, no bairro Nossa Sra. de Fátima. Uma equipe da FTM foi ao local e constatou a veracidade da informação, o jovem estava pendurado com uma corda presa ao pescoço em um quarto da residência.









Motivação





Não há relatos de que o jovem estivesse sofrendo com depressão. As informações chegadas ao Camocim Polícia 24h é que há meses o jovem vinha sofrendo com dores na coluna e sofria muito com a situação. Já durante a manhã desta quarta-feira, 13, o jovem chegou de uma consulta médica e teria dito a seus familiares que estava com medo de algo pior acontecer. Em outra consulta ocorrida há dias atrás, o médico teria lhe informado que ele tinha uma grande possibilidade de ficar paraplégico, no entanto, não se sabe se esse teria sido o motivo dele ter cometido o ato insano.

Policiais militares do FTM permaneceram no local até a chegada da Pefoce. O último caso de suicídio em Camocim acontecei no dia 03 de agosto.