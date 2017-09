TRAGÉDIA: Jovem perde a vida após sofrer acidente de moto no centro de Ipu

Uma jovem de 22 anos identificada pelo nome de Denise Aires Bezerra, foi vítima de um grave acidente que aconteceu por volta das 2h da madrugada, desta segunda-feira (04/09). Ela voltava do trabalho no momento do acidente.





Segundo informações colhidas pela equipe pelo IN, a jovem seguia em uma motocicleta com outro jovem na contramão da Rua Cel. José Lourenço, no centro da cidade quando colidiram com outro veículo que seguia no sentido contrario.





De acordo com testemunhas, os jovens colidiram com um veículo, possivelmente um carro, que fez a motociclista perdesse o controle, vindo ambos a cair ao solo. Eles foram socorridos para o Hospital Municipal de Ipu (HMI), porém a jovem que trabalha com Agente de Saúde, e a noite em uma Bar que funciona 24h, não resistiu e faleceu a caminho de Sobral, onde foi transferida do HMI.





A outra vítima que era namorado da jovem vítima fatal, não corre risco de morte e sofreu uma forte pancada na cabeça que o deixou desorientado.





Errata: A colisão foi com outra motocicleta que atravessou a via no sentido da Praça de Iracema. O motociclista e o acompanhante sofreram escoriações.





Fonte: Ipu Notícias