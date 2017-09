TRAGÉDIA: MÃE E FILHA MORREM EM COLISÃO ENTRE DOIS VEÍCULOS EM TIANGUÁ

Neste domingo (10), por volta das 18h20, na BR 222, em Tianguá, ocorreu um grave acidente envolvendo o veículo Fiesta, ano 2004, vermelho, placa HPT 1250, de Tianguá e o Voyage, ano 2013/2014, cor preta, placa ORP 7094, de Fortaleza.





O primeiro veículo era conduzido por ANTÔNIA DO NASCIMENTO VIEIRA, 33 anos, a qual estava em companhia de sua filha AMANDA VIEIRA DE SOUSA, de 8 anos. De acordo com informações de populares, o Fiesta ao entrar na BR colidiu com o Voyage que vinha no sentido Piauí-Tianguá. As ocupantes do Fiesta não resistiram aos ferimentos e infelizmente morreram no local do acidente.





Os três ocupantes do Voyage sofreram escoriações e foram socorridos para o Hospital de Tianguá, sendo identificados como: FRANCISCO DOUGLAS FEITOSA ALMEIDA, 35 anos, CARLA DANIELE GOMES PARENTE, 30 anos e uma criança de apenas dois anos de idade.





O acidente mobilizou equipes da Policia Rodoviária Federal, Departamento Municipal de Trânsito, Resgate e Policia Militar. O local do sinistro foi isolado até a chegada dos profissionais do Instituto de Criminalística de Sobral. Após os trabalhos periciais os corpos foram conduzidos ao IML de Sobral.





Fonte: Ibiapaba 24 horas