Três adolescentes, duas mulheres e travesti são assassinados nas últimas 24 horas no Interior cearense

Um triplo assassinato, duas mulheres mortas, além de um caso de suposto seqüestro com a execuçãoi sumária de um travesti foram registrados nas últimas 24 horas no Interior cearense. Os casos aconteceram nos Municípios de Juazeiro do Norte, Limoeiro do Norte, Tabuleiro do Norte e Crato, respectivamente. A Polícia já está investigando os cinco crimes, mas até o momento nenhum suspeito foi preso.





Três adolescentes foram mortos na noite desta segunda-feira (24) no bairro Frei Damião, na periferia da cidade de Juazeiro do Norte, no Sul do estado – Região do Cariri. O caso ocorreu no começo da noite, quando a Polícia Militar, através do telefone 190, foi acionada pelos moradores da casa de onde foram ouvidos vários tiros. Quando a Polícia chegou no local encontrou um corpo em frente à residência e outros dois dentro do imóvel. As três vítimas apresentavam diversos tiros.





Dois dos mortos foram identificados como Gerah Cordeiro dos Santos e Higgor Oliveira Silva, ambos com 16 anos de idade. O terceiro, identificado apenas por “Riquinho”. Os três corpos foram levados para o núcleo da Perícia Forense de Juazeiro do Norte. Há suspeitas de um crime ligado ao tráfico de drogas na região.





Duas mulheres foram assassinadas no Interior nas últimas 24 horas. Na cidade de Limoeiro do Norte, por volta de 18h45min, nas proximidades da Casa do Cantador, no bairro Bom Nome em Limoeiro do Norte foi morta à bala uma mulher identificada apenas como Eva. Já na cidade de Tabuleiro do Norte, a vítima foi a jovem Jéssica Dayane da Silva Maia, 26 anos. Ambas foram assassinadas a tiros.





Sequestro?





Um travesti identificado como Pedro Damião Coelho, 29 anos, que usava o nome social de “Pâmela Pamanerk”, foi encontrado morto, no começo da manhã de ontem, em uma estrada vicinal na localidade de Sítio Mata Grande, no distrito de Caririmirim, no Município de Moreilândia, em Pernambuco, próximo à divisa com o Ceará.





A vítima era cearense e morava em Juazeiro do Norte, no bairro João Cabral. A Polícia suspeita que “Pâmela” tenha sido seqüestrada no Ceará e levada para ser morta em Pernambuco. O corpo do travesti foi encaminhado ao hospital de Moreilândia e, em seguida, transferido para o IML de Petrolina (PE). Familiares dele, residentes em Juazeiro, já seguiram para o estado vizinho com o objetivo de liberar o corpo para que seja trazido de volta ao Ceará e sepultado em Juazeiro.





Fonte: Blog do Jornalista Fernando Ribeiro