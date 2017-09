UBAÚNA: GRAVE ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL É REGISTRADO NA BR 222

Um violento acidente de trânsito foi registrado na manhã desta segunda-feira (25), na BR 222, na localidade de Ubaúna.





As primeiras informações dão conta que duas pessoas que transitavam em uma motocicleta colidiram em um reboque, que teria se desprendido de um veívulo. O condutor da motocicleta identificado como Benedito Antonio de Aguiar, morreu no local do sinistro. O passageiros foi socorrido para o hospital Santa Casa de Sobral.



O impacto foi tão violento que a motocicleta queimou por total.





A PRF e Perícia estiveram no local do acidente, realizando os procedimentos legais. O corpo da vítima foi encaminhado para o IML de Sobral.





Mais detalhes no decorrer do dia.

Fonte: Sobral 24 horas