ÚLTIMA HORA: Governo do Ceará publica edital de concurso do Detran para 383 vagas

O Governo do Ceará publicou nesta sexta-feira (15), no Diário Oficial do Estado, o edital para o concurso do Departamento Estadual de Trânsito (Detran). No total, serão 383 vagas, sendo 250 para agentes de trânsito (nível médio); 33 para analista de trânsito e transporte (nível superior); 50 para vistoriadores (nível médio) e 50 para assistente de atividade de trânsito e transporte (nível fundamental). As inscrições devem ser iniciadas daqui a 15 dias úteis, sendo encerradas no prazo de 30 dias.





“Conforme havíamos assumido compromisso, estamos publicando no DOE o edital para o concurso do Detran. São 383 vagas, 83 a mais do que havíamos informado. Portanto, são mais oportunidades para quem deseja fazer o concurso. Mesmo em um momento difícil que o Brasil atravessa, o Estado tem gerado vagas e criando oportunidades de emprego. Já foram feitos concursos para Polícia Civil, Polícia Militar, universidades estaduais, agentes penitenciários e agora Detran. Aproveito para desejar boa sorte a todos os candidatos", disse o governador Camilo Santana, que havia anunciado a publicação do edital na última terça-feira, durante conversa ao vivo com internautas pelo Facebook.





As 383 vagas de cargos efetivos oferecidos no concurso estão distribuídas da seguinte forma:





- Analista de Trânsito e Transporte/Administração, nível superior, 5 vagas;

- Analista de Trânsito e Transporte/Arquitetura, nível superior, 4 vagas;

- Analista de Trânsito e Transporte/Ciências Contábeis, nível superior, 4 vagas;

- Analista de Trânsito e Transporte/Engenharia Civil, nível superior, 7 vagas;

- Analista de Trânsito e Transporte/Engenharia Elétrica, nível superior, 2 vagas;

- Analista de Trânsito e Transporte/Engenharia Mecânica, nível superior, 2 vagas;

- Analista de Trânsito e Transporte/Assuntos Educacionais, nível superior, 4 vagas;

- Analista de Trânsito e Transporte/Tecnologia da Informação, nível superior, 5 vagas;

- Agente de Trânsito e Transporte, nível médio, 250 vagas;

- Vistoriador, nível médio, 50 vagas;

- Assistente de Atividade de Trânsito e Transporte, nível fundamental, 50 vagas.









Salários





Para o cargo de analista de trânsito e transporte, para o qual é exigida a graduação em nível superior, o salário inicial é de R$ 3.486,11. Os cargos são para as profissões de Arquiteto e Urbanista, Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista e Engenheiro Mecânico Administrador, Contabilista, de profissionais de Tecnologia da Informação e de Assuntos Educacionais.





Para o cargo de agente de trânsito e transporte, para o qual é exigido ensino médio completo, o salário inicial é de R$ 2.555,81, distribuídos em 250 agentes de trânsito e transporte e 50 vistoriadores. Para o cargo de assistente de atividades de trânsito e transporte, para o qual é exigido ensino fundamental completo, a remuneração inicial é de R$ 2.301,54.





Contando o Plano de Cargos e Carreiras e Salários (PCCS), a remuneração máxima pode chegar a R$ 14.349,53 (em final de carreira) para nível superior, R$ 8 mil para nível médio e R$ 7,2 mil para fundamental.









Organização





O concurso será organizado e executado pela Fundação Universidade Estadual do Ceará (Funece), por meio da Comissão Executiva do Vestibular da Universidade Estadual do Ceará – (CEV/Uece). De acordo com o edital, o cronograma de eventos do concurso, com a descrição de todas as atividades do certame e as respectivas datas, será divulgado no site da CEV/Uece (www.uece.br/cev) no quinto dia útil, contado a partir da data de circulação do Diário Oficial do Estado do Ceará.