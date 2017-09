ÚLTIMAS NOTÍCIAS: Passagens intermunicipais ficarão mais caras em outubro

Valor será elevado 2,421%, informou o Detran-CE.

Quem precisar pegar um ônibus intermunicipal, vai pagar mais caro, a partir de domingo (1). As passagens das linhas do serviço regular interurbano de passageiros, operadas por concessionárias de ônibus intermunicipais, serão reajustadas em 2,421%. Estão fora desse reajuste as linhas de ônibus entre municípios da Região Metropolitana de Fortaleza.





Os contratos firmados entre as empresas operadoras e o Governo do Estado preveem a correção anual das tarifas, seja através da modalidade de reajuste (que considera os índices inflacionários) ou de revisão (conforme variação dos insumos e parâmetros técnicos sobre os custos da prestação do serviço).





As linhas de ônibus do sistema intermunicipal são as que percorrem as Regiões Norte, Cariri, Centro-Sul, Inhamuns, Sertão Central, Litoral Oeste, Maciço de Baturité, Jaguaribana e Litoral Leste, operadas pelas empresas Expresso Guanabara, Via Metro, Princesa dos Inhamuns, Fretcar e São Benedito.





O Sistema de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros é regulado pela Arce, e gerido e fiscalizado pelo Detran/CE. Os dois órgãos disponibilizam canais de Ouvidoria para esclarecer dúvidas, receber reclamações e prestar informações aos milhares de passageiros que diariamente utilizam esse sistema.