UNINTA lança Vestibular de Medicina

Foram abertas nesta sexta-feira (15) as inscrições do Vestibular de Medicina 2018.1 do Centro Universitário Inta – UNINTA. Estão sendo ofertadas 70 vagas, 35 para processo seletivo por meio de prova e 35 para aproveitamento da nota do ENEM. As inscrições podem ser feitas no site da Instituição, através do link www.uninta.edu.br/vestibulares.





O processo seletivo por meio de prova será realizado em uma única fase e compreenderá prova objetiva composta de 60 questões de múltipla escolha contendo conhecimentos do Ensino Médio, além da aplicação de uma Redação em Língua Portuguesa, comum a todos os candidatos. Para essa modalidade de vestibular, as inscrições vão até o dia 12 de novembro.





A prova presencial é de caráter eliminatório e classificatório, e acontece no dia 19 de novembro, às 08h, na sede do Centro Universitário, localizado na Rua Cel. Antônio Rodrigues Magalhães, 359, bairro Dom Expedito, Sobral-CE.









Aproveitamento da nota do ENEM





Para os candidatos que optarem pelo aproveitamento da nota do ENEM, as inscrições vão até dia 24 de janeiro de 2018. Para concorrer a uma das vagas, o candidato deverá informar no ato da inscrição a edição, as notas do ENEM por área de conhecimento da prova objetiva, bem como a nota da redação.





Os candidatos poderão utilizar as notas das últimas quatro edições do exame (2014, 2015, 2016 e 2017), sendo considerada a mais alta. As vagas para o curso serão preenchidas em ordem crescente de classificação.





O inicio das aulas para os aprovados nas duas modalidades de processo seletivo será no dia 05 de fevereiro de 2018.









O UNINTA





O Centro Universitário INTA atua há 18 anos na promoção da educação de nível superior. Com mais de 30 cursos de Graduação, centenas de cursos de Pós-Graduação, além de cursos de Mestrado na área de Saúde, atualmente, o UNINTA ocupa lugar de destaque na Região Noroeste do Ceará pelos projetos desenvolvidos e oportunidades criadas.





SERVIÇO





Vestibular de Medicina 2018.1 - Centro Universitário INTA

Processo Seletivo por Provas

Inscrições até 12 de novembro

Provas dia 19 de novembro

Inscrições em www.uninta.edu.br/vestibulares

Contato: (88) 3112.3500 – vestibulares@inta.edu.br





Processo Seletivo através do aproveitamento nota do ENEM

Inscrições até 24 de janeiro de 2018

Inscrições em www.uninta.edu.br/vestibulares

Contato: (88) 3112.3500 – vestibulares@inta.edu.br