UNIVERSITÁRIOS DO DISTRITO DE TAPERUABA REIVINDICAM MELHORIAS NO TRANSPORTE ESCOLAR

Veja a reclamação dos universitários na íntegra:





"TAPERUABA, distrito acolhedor e aconchegante, localizado a cerca de 72 km da sede municipal- Sobral, ja conta com cerca de 100 alunos universitarios. Somos alguns deles e Viemos aqui tratar do frágil momento em que nos acadêmicos dos mais diversos cursos da UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ enfrentamos. Em particular nós alunos do CAMPI CCH. São dois problemas bem complexos e que já se agravam a cada novo dia. O primeiro se trata da SUPERLOTAÇÃO dos dois Ônibus disponíveis que deixe fragilidade nossa segurança na ida e na volta dessas viagens diariamente e o segundo problema é a falta de CONSCIÊNCIA DO (S) MOTORISTA (S), que erroneamente não completam a ROTA que é por DIREITO nosso alunos do CAMPI CCH.





Nos referimos aqui ao fato de nós Universitários que estudamos no CCH , termos que ARRISCAR nossas VIDAS DESESPERADAMENTE NA TRAVESSIA DE UMA AVENIDA localizada em frete ao Supermercado Pinheiro, para assim podermos ter acesso ao nosso local de estudo.Vivemos essa TRISTE E PERIGOSA REALIDADE, a muitos anos. Os motoristas alegam que "Os Ônibus" não conseguem passar na esquina que dá acesso ao Campi, venho repudiar esses ARGUMENTOS VAZIOS E SEM COERÊNCIA, pois dá sim , para os Ônibus passarem.





Ontem, 11/09/2017, Segunda-Feira, um aluno Sofreu um ACIDENTE leve ao atravessar correndo a avenida para não ser ATROPELADO pelos os carros, se contar o risco também de sermos ASSALTADOS, como já aconteceu de uma colega nossa ter seu telefone celular tomado de ASSALTO em mais uma das várias investidas de meliantes.





Assim sendo gostaríamos de chamar a ATENÇÃO DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DE SOBRAL, para que o mesmo tomasse ciência desse lamentável fato e que NÃO SEJA PRECISO UM ACIDENTE DE MAIOR PROPORÇÃO para que nosso pedido seja atendido.





O que reivindicamos é:





"Que o (s) senhor (s) Motorista (s) nos deixe na PORTA DE ENTRADA DO CCH na chegada e que vá nos PEGAR TAMBÉM na porta de entrada ao final das aulas, evitando assim que o pior nos aconteça"





Desde já agradecemos a COMPREENSÃO E ATENÇÃO DOS INTERESSADOS EM TENTAR SOLUCIONAR NOSSA SOLICITAÇÃO"





Ass .: Acadêmicos do CENTRO DE CIÊNCIAS HUAMANAS - UVA