URGENTE: Van de Santa Quitéria colide na traseira de caminhão na CE-257

Um grave acidente foi registrado há poucos instantes na CE-257, entre os municípios de Canindé e Santa Quitéria, mais precisamente, nas proximidades do Posto Balança.





Uma van que transportava pacientes do município de Santa Quitéria colidiu na traseira de uma caminhão. Com o impacto, o motorista do veículo, identificado como Luís Camelo, não resistiu e veio a óbito, estando preso nas ferragens.





As primeiras informações dão conta de que ficaram oito pessoas feridas, algumas em estado grave, sendo socorridos por equipes do Samu de Canindé. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia também já estão no local.





Maiores informações a qualquer momento.