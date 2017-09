VAMOS AJUDAR: PROCURA-SE CACHORRO DESAPARECIDO EM SOBRAL

Procura-se c achorro da raça Labrador, cor amarelado, porte grande, aproximadamente 6 meses de idade, atende pelo nome de Bailey (pronúncia bêili), desapareceu hoje por volta das 07h30 da manhã, na Rua Domingos Olímpio, em Sobral.





É muito amigável e carinhoso com todos nós da família e principalmente com o meu filho de 4 anos, que está muito triste com o seu desaparecimento.





Qualquer informação entre em contato com Ednaldo, através dos telefones: ( 88) 9 9695-9306 (TIM) EDINALDO

(88) 9 9242-7679 (CLARO) JAKELINE