Venezuela prevê dar calote estratosférico de R$ 12 bilhões no Brasil

O país está sob o governo do ditador Nicolas Maduro.

Parece brincadeira, mas o país, segundo o colunista Cláudio Humberto dá como certo um gigantesco calote do governo do ditador venezuelano Nicolas Maduro junto a empresas brasileiras.





“Da dívida total de US$5 bilhões (R$15,6 bilhões), cerca de US$3,8 bilhões (R$12 bilhões) vencem em outubro e novembro próximos”, diz Cláudio.





Entenda





O Brasil aposta em “beiço” da Venezuela. “A expectativa é de default (calote)”, informou à Comissão de Relações Exteriores da Câmara o embaixador Tarcísio Fernandes Costa, do Departamento de América do Sul do Itamaraty.