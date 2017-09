VEREADOR JULIERME SENA (FORTALEZA) COMENTA AS DECLARAÇÕES DO PREFEITO IVO GOMES

"O Prefeito de Sobral, Ivo Ferreira Gomes, resolveu apontar o dedo do problema da Segurança Pública de Sobral para a Polícia Civil, fazendo o que ele e seus irmãos são mestres em fazer: denegrir a imagem de pessoas, categorias e instituições. Desta vez, chamou a Polícia Civil de Sobral de incompetente. Mas, EU VOU TE MOSTRAR A COMPETÊNCIA DA NOSSA PC:









Seu irmão, Cid Gomes, esteve a frente do Governo do Estado por oito anos. E na área da Segurança Pública priorizou o programa Ronda do Quarteirão. E atualmente, o seu sucessor, Camilo Santana aposta todas as suas fichas no batalhão Raio.









E QUAL O ERRO? A Polícia Civil, responsável pelas investigações, não tem os mesmos investimentos que a nossa honrosa Polícia Militar. São duas instituições que se complementam e são tratadas de formas desproporcionais, começando pelo efetivo.









Vale lembrar ainda a realidade da nossa Polícia Civil do Ceará:

Menor efetivo proporcional do país; Aumento da desigualdade salarial entre funções da mesma instituição (um Delegado em carreira inicial ganha 5 vezes o que um Inspetor/Escrivão ganham); Menor salário da região; Dezenas de delegacias superlotadas de presos, desviando a função do policial que é de investigar os crimes, e não custodiar presos.









E ainda assim, veja o que os Policiais Civis do Ceará já realizaram:

Apreenderam toneladas de drogas; Recuperaram dezenas de armas em mãos de bandidos; Desarticularam várias quadrilhas perigosas (Inclusive em Sobral com a operação “Caiçara”); Prenderam vários Bandidos perigosos que estavam foragidos há muito tempo; Desvendam vários homicídios em espaço de tempo curto, muitos de repercussão nacional como no caso “Dandara” e Diminuição de quase 20% nos ataques a banco, graças as desarticulações de perigosas quadrilhas realizadas pelos valorosos policiais da Delegacia de Roubos e Furtos.









Portanto senhor Prefeito, não venha cobrar 100% de resultados, se a Polícia Civil do município conta apenas com 6 inspetores, 4 escrivães e 2 delegados, para atender a demanda de uma cidade com mais de 200 mil habitantes. E mesmo com esse baixo efetivo conseguiu resolver quase 30% dos homicídios, ficando acima da média nacional de resolutividade dos crimes, que é 5%.









Isso é apenas o reflexo da escolha feita por seu irmão, Cid Gomes, e que se perpetua em seu sucessor, Camilo Santana, em não investir em uma Polícia Judiciária investigativa, bem equipada, bem remunerada e motivada."