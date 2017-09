Vereador Júnior Balreira se preocupou com o abandono do mini-estádio

O vereador Júnior Balreira (PMDB), já se preocupava em agosto de 2014, com a situação de abandono do mini-estádio Eder Venâncio, no Complexo do Sinhá Saboia. Em requerimento apresentado na época, o vereador Júnior Balreira, fazia um pedido de reformas com urgências. De lá para cá a situação de abandono se agravou e ganhou destaques nas redes sociais, e nos sites de notícias. O mini-estádio foi inaugurado em dezembro de 2004. No dia 6 de janeiro de 2014, os jogadores do Cacique do Vale, tiveram uma surpresa nada agradável, tudo porque enquanto o time treinava no estádio Eder Venâncio, se preparando para a Copa do Nordeste, a porta do vestiário era arrombada por assaltantes. Na ocasião foram furtados câmeras, celulares, dinheiro e documentos dos jogadores.





(Wilson Gomes)