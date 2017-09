VÍDEO: BANDIDOS BOTAM TERROR EM SOBRAL E TOMAM MAIS UMA MOTOCICLETA DE ASSALTO

Na manhã deste sábado (16), por volta das 10h, dois bandidos aramados com armas de fogo em um motocicleta abordaram a vítima nas proximidades do hospital do coração e levaram a moto da vítima.





A moto roubada foi uma moto Honda CG Titan 150 preta, placa NVA 2193.





Toda ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança.





Quem souber informações sobre o paradeiro da moto ligar para os telefones: (88) 9 9672 8129 / (88) 9 9296 2476, falar com Alex Silva.



Detalhe



Gratifica quem der informações seguras sobre o paradeiro do veículo roubado.