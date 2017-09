Repórter Jadson Cavalcante conversou com Dr. Oséas Filho, advogado do réu Francisco Aécio do Nascimento, acusado de matar sua esposa, Ana Soraia Galdino, com 57 facadas em 2011. O julgamento ocorreu ontem, dia 04, no fórum da comarca de Sobral. O réu foi condenado a 17 anos de reclusão.





ASSISTA: