VÍDEO: EX-PAQUITA CANSA E REVELA SEGREDOS MAIS NEFASTOS DE XUXA: "SEI DE MUITA COISA"

Em “Ex-Paquita cansa e revela segredos mais nefastos de Xuxa: ‘Sei de muita coisa'” veremos o caso de uma Ex-Paquita do programa Show da Xuxa, que acaba falando coisas que ninguém imaginava que uma delas seria capaz de dizer, a respeito de Xuxa e de Marlene, que eram as maiores responsáveis pelo programa naquela época.





Veja este vídeo raro que foi gravado à mais de 30 anos:

A Ex-Paquita em questão é Ana Paula Almeida, que ficou muito conhecida na época do programa como “Pituxita”, que agora, em parceria com a jornalista Luciana Castro, resolveu contar os bastidores (as partes ruins mais precisamente) do programa, através de um livro em que já está trabalhando.





O livro ainda não foi lançado, mas Ana Paula já soltou algumas coisas que são garantidas que estarão contidas nele. Segundo ela, existe muitas coisas que as pessoas não sabem e que aconteciam naquele programa e que agora ela irá contar tudo. “Contarei toda a verdade, sei de muita coisa“.





Ela ainda acrescenta que terá cuidado ao tocar em alguns assuntos, para não sofrer nenhum tipo de processo muito grave, mas que já está esperando por esse tipo de retaliação.





Via O Noticioso