VÍDEO: INCÊNDIO DESTRÓI VEÍCULOS NO PÁTIO DA GUARDA MUNICIPAL DE CRATEÚS

Um incêndio aconteceu no início da tarde desta terça-feira (05) no pátio da Guarda Civil Municipal de Crateús – GCM. O Corpo de Bombeiros esteve no local para conter as chamas. De acordo com o Cabo Costa, do Corpo de Bombeiros, as chamas iniciaram em um carro modelo Gol, e logo alastraram-se para outros veículos e vegetações. A princípio as causas do incêndio não foram identificadas, mas as chamas iniciaram-se em pneus que logo se alastraram a veículos nas proximidades.





Um vídeo de cinegrafista amador registrou momento em que grande quantidade de fumaça é vista saindo do pátio do prédio.

Com informações de Sertões de Crateús