VÍDEO: Ivo passa feriadão nos Estados Unidos, enquanto população fica sem água em Sobral

Moradores do conjunto Novo Caiçara prometem protestar neste 7 de setembro contra o prefeito, mas ele não estará presente.

Os moradores do conjunto Novo Caiçara estão revoltados com o prefeito de Sobral, Ivo Gomes (PDT). Eles estão sem água nas torneiras, mas, mesmo assim, a conta emitida pelo SAAE continua a chegar.





Segundo apurou o repórter Wellington Macedo, a adutora que deveria servir apenas ao conjunto do programa “Minha Casa, Minha Vida” está sendo usada, agora, para levar água a loteamentos e outros bairros construídos com erros no planejamento de abastecimento.





Os moradores prometem participar do desfile de 7 de setembro carregando baldes, garrafas, panelas e cartazes em forma de protesto contra Ivo Gomes. Mas ele não estará presente, porque viajou com os filhos aos Estados Unidos para curtir o feriadão.





Assista à matéria de Wellington Macedo:

Confira a indignação dos moradores:

Sobral Veja mais sobre: noticias

Fonte: Wellington Macedo e Cearanewst