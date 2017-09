VÍDEO: Pai que teve moto furtada é presentado com uma nova após apelo das filhas

Maria Eduarda e Maria Cecília não esconderam a felicidade. “A vida vai ser muito mais divertida. A gente aprende que, quando perde uma coisa, precisa rezar para Deus”.

Teve final feliz a história da família que sofreu com o furto de uma motocicleta na última segunda-feira (11).





Após a moto ser furtada, duas meninas fizeram um apelo para que o veículo fosse devolvido. A família é de Maracanaú, Região Metropolitana de Fortaleza.





Nesta quarta-feira (13), a empresa Fort Motos presenteou a família com uma nova moto. As pequenas Maria Eduarda, de 6 anos, e Maria Cecília, de 4, não escondem a felicidade.





“A vida vai ser muito mais divertida. A gente aprende que, quando perde uma coisa, precisa rezar para Deus, se não conseguir achar, ele vai te dar uma nova”, conta Maria Eduarda em entrevista ao repórter Abraão Ramos.





O pai também não esconde a gratidão. “A Jangadeiro sempre está se preocupando com a população. Eu tenho muito o que agradecer a eles”, revela Paulo Henrique. A moto presenteada é uma Honda CG 125 fan 0 km, avaliada em mais de R$ 8 mil.





Relembre o caso





O autônomo e pai das meninas Paulo Henrique havia estacionado a motocicleta no lado de fora de sua casa pela manhã, por volta das 8h, e quando saiu para trabalhar meia hora depois o veículo não estava mais. O local do crime foi a Rua Estevão Melo, no Bairro Cidade Nova.





Em um vídeo enviado para o WhatsApp do programa Barra Pesada, da TV Jangadeiro/SBT, as crianças dizem que a moto serve para comprar o pão do café da manhã e o achocolatado dos lanche, e para deixá-las todos os dias na escola.





Veja todos os detalhes com o repórter Abraão Ramos, do Barra Pesada, da TV Jangadeiro/SBT:

Fonte: Tribuna do Ceará