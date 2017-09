Vigilante tenta assaltar banco onde trabalha e faz reféns no Pará

O caso aconteceu na manhã desta sexta-feira, 8, em Marabá.

Um vigilante tentou assaltar a própria agência bancária onde trabalha nesta sexta-feira, 8, na cidade de Marabá, no Pará. Albert Pereira Mousinho fez cinco servidores reféns. As informações são do Diário do Pará.





O segurança é funcionário da Prosegur, empresa contratada para fazer a segurança da agência do Banco do Brasil, localizada na rodovia BR-230, no bairro Amapá. De acordo com o Diário do Pará, após render os funcionários, Albert tentou roubar uma quantia em dinheiro, mas teve o plano frustrado com a chegada da Polícia, que foi acionada. O vigilante liberou os reféns e se entregou após horas de negociação.





A polícia informou a imprensa que Albert passava por problemas financeiros e isso teria provocado a ação do vigilante, que foi detido e encaminhado para a delegacia de Marabá. A polícia apreendeu com o segurança três armas calibre 38 e malotes de dinheiro.





(O Povo)