VIOLÊNCIA CÃO EM SOBRAL: CASAL ROUBA DOIS iPHONES NO BAIRRO PEDRINHAS

Os bandidos "pintam e bordam" na cidade de Sobral!

Por volta das 18h30 desta segunda-feira (4), um casal em uma motocicleta Honda Pop de cor preta praticou um assalto a dois jovens que estavam sentados na calçada da Rua Maria do Carmo Andrade, no bairro Pedrinhas. O casal roubou dois iPhones ( um iPhone 6S e um iPhone SE).





O homem estava armado com uma arma de fogo.





As características dos bandidos: homem magro, moreno, baixo, bermuda preta e blusa azul, estava com capacete preto. Mulher morena, baixa e gorda. A mulher estava com capacete de cor rosa.