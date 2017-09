VIOLÊNCIA: JOVEM É EXECUTADO COM VÁRIOS TIROS NA CABEÇA NA PRAÇA FARIAS BRITO - REPORTAGEM AO VIVO NO LOCAL

A violência é assustadora na "Bela Princesa do Norte". Um jovem foi executado com vários tiros na cabeça na Praça Farias Brito, Centro de Sobral.

O crime aconteceu na noite desta sexta-feira (15), por volta das 20h40.





A vítima estava sentada no banco da praça, quando dois criminosos chegaram em uma motocicleta e sem nenhuma discussão efetuaram vários tiros na cabeça do jovem, que morreu no local. Os acusados fugiram tomando rumo ignorado





A vítima foi identificada como Antônio Igor Nascimento Sousa Filho, 19 anos, morava no bairro Padre Palhano.





A Perícia realizou a perícia e encaminhou o corpo para o IML.





A Polícia Civil irá investigar o crime através de um inquérito policial.





Ressalta-se que Sobral já contabiliza 81 homicídios dolosos em 2017.

Mais detalhes em breve.