CARNIFICINA EM SOBRAL: MAIS UM JOVEM É EXECUTADO COM VÁRIOS TIROS NO BAIRRO TERRENOS NOVOS

O homicídio foi registrado na noite desta terça-feira (19), por volta das 22h, na Rua José Pierre, nas proximidades do depósito do Jocele, no bairro Terrenos Novos.





As primeiras informações dão conta que dois indivíduos em uma motocicleta efetuaram vários tiros contra o jovem, que foi alvejado com vários tiros. A vítima foi socorrida por populares para HRN, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.



O jovem foi identificado como Francisco Douglas Sousa Melo, natural de Sobral, 22 anos, conhecido por "Douglinhas".



Sobral já contabiliza 84 homicídios dolosos em 2017.