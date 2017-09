VIOLENTO ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL É REGISTRADO NO DISTRITO DE APRAZÍVEL (BR 222)

O acidente aconteceu na noite desta quinta-feira (14), por volta das 19h, na BR 222, no distrito de Aprazível.





As primeiras informações dão conta que uma carreta bateu com o motociclista que transportava dois porcos na garupa da motocicleta. O condutor da moto teve morte imediata. A carreta se evadiu do local.





A vítima ainda não foi identificada. O motociclista transitava em uma motocicleta Honda CG 160 de cor vermelha e placa PNQ-7338, inscrição de Sobral. A moto está registrada em nome de Erinaldo Sousa da Silva.





A Perícia e PRF já fora acionadas para o local.





Mais detalhes em breve.

Fonte: Sobral 24 horas