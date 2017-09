Zé Vital usa a tribuna e desabafa sobre os "falsos políticos"

O vereador Zé Vital, foi o único a usar a tribuna da Câmara na sessão de segunda-feira. Durante seu pronunciamento fez duras críticas aos políticos que estão metidos na roubalheira que assola o País. Fez registrou ao fraco encontro que teve o ex-candidato a prefeito de Sobral, Dr. Guimarães que contou a participação de duas pessoas apenas. "Esse Guimarães é uma figura apagada, apática, é do tipo de candidato que não não engana mais". Zé Vital foi crítico também numa possível coligação entre PMDB e PDT no estado do Ceará. Para ele não para se sentar ao lado de pessoas que lhe tratar de "pilantra,"ladrão", petralha". "Agente fica atento para ver o que está acontecendo. E não existe isso de política dinâmica. Existe a política do 'cabra' sem vergonha", disse Zé Vital, que está procurado sua aposentadoria.





(Wilson Gomes)