A Secretária de Saúde, vem realizando ações do Outubro Rosa, em prol da conscientização ao diagnóstico precoce de câncer de mama e colo do Útero.Ofertamos para as mulheres oficinas do auto- exame da mama, café da manhã e US! 160 Mamografias e 100 Ultrasons.

Saúde Veja mais sobre: noticias