ABERTAS INSCRIÇÕES PARA CONCESSÃO DE 250 BOLSAS DO PROGRAMA AVANCE

Estão abertas, até 05 de novembro, as inscrições para concessão de 250 bolsas remanescentes do Programa AvanCE – Bolsa Universitário, referentes ao ano de 2017. Os estudantes selecionados terão direito ao benefício mensal no valor de R$ 937,00, a ser concedido durante seis meses, ou R$ 468,50 no período de um ano. O objetivo é melhorar as condições de acesso à universidade dos estudantes egressos da rede pública cearense, por meio de auxílio financeiro.





Para solicitar a bolsa, o estudante deve ter cursado o Ensino Médio na rede pública estadual de ensino, ser membro de família beneficiária do Programa Bolsa Família, do Governo Federal, e ter obtido, pelo menos, 560 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), nas edições de 2015 ou 2016. O candidato deve, ainda, estar matriculado no primeiro ano de graduação em uma Instituição de Ensino Superior credenciada pelo Ministério da Educação (MEC), cursando, no mínimo 80% das disciplinas do atual semestre letivo.





A solicitação da bolsa deverá ser efetuada exclusivamente via Internet, no endereço eletrônico http: //avance.seduc.ce.gov.br, mediante o preenchimento do Formulário Eletrônico de Solicitação de Inscrição.





O resultado final da seleção será divulgado no site da Seduc (www.seduc.ce.gov.br) no dia 13 de novembro. As bolsas terão vigência a partir da data da assinatura do termo de compromisso, a ser entregue no dia 16 de novembro de 2017.