ABSURDO: BEM PÚBLICO DESTRUÍDO PARA A REALIZAÇÃO DO CARNABRAL 2017

Parte da ciclovia da avenida Cleto Ferreira da Ponte foi destruída para a realização do evento particular carnabral, que será realizado nos dias 12, 13 e 14 de outubro.





O carnabral, carnaval fora de época que acontece uma vez por ano em Sobral conta com o apoio da Prefeitura e do Governo do Estado, além da ajuda das empresas privadas, e da venda de camarote, - espaço reservado para as pessoas beber a vontade.





A Avenida Cleto Ponte, foi inaugurada no dia 30 de agosto de 2013 e foram investidos na obra R$ 6 milhões com recurso da Prefeitura de Sobral e do Governo do Estado do Ceará. As obras de duplicação da Av. Cleto Ponte compreendem o trecho que vai da Rua Noêmia Dias Ibiapina até o loteamento Renato Parente que foram executadas pelo Departamento Estadual de Rodovias (DER) e pela Secretaria de Obras.