ACADÊMICOS DO CURSO DE ENFERMAGEM DO UNINTA FAZEM INTERVENÇÃO COM A FAMILIARIZAÇÃO DE CRIANÇAS A UM AMBIENTE HOSPITALAR

Vendo uma grande necessidade de familiarizar as criancas a um ambiente pouco acolhedor que causa medo e pânico para alguns, dificultando o tratamento da patologia, com isso vinhemos com uma proposta diferente com essa ação. A creche CEI Dolores Lustosa, que nos cedeu o lugar, no dia 06/10/17, que tem como objetivo cuidar das crianças, suprindo a ausência da família, todavia atendimento das creches e voltada para a educação de ações voltadas para o bem estar físico, mental e social. Neste contexto, faz necessária uma intervenção para atender essas necessidades.









Alguns estudos relatam que a mudança na rotina diária, o ambiente estranho, poucas atividades recreativas, a presença de pessoas desconhecidas nos primeiros momentos, esses fatores contribuem com a dificuldade em relação a adaptação a um ambiente hospitalar, o uso do lúdico voltado a essa prática muitas vezes nesse contexto trará uma maior familiarização ao ambiente em que as crianças se encontram, podendo se adaptar melhor a esse espaço.









A intervenção teve como principal objetivo, estabelecer com as crianças uma relação integral entre academio, profissional e crianças com a familiarização do espaço que ela esta inserida, através de brinquedos lúdicos, balões, seringas, estetoscópios e outros materiais hospitalares: bonecos, tabuleiro e outros.