ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL É REGISTRADO EM COREAÚ

Francisca Vito de Souza Ramos, 39 anos, natural de Coreaú, morreu na noite deste domingo (8), por volta das 18:30, vítima de acidente de trânsito. A vítima estava no Balneário "O Ximenes", localizado na localidade Alto dos Ximenes (Coreaú), a 8km de distância da sede, quando retornava para sua residência pela Rodovia Gerardo Cristino, foi colhida por um carro modelo Corsa Classic. Segundo informação de testemunhas, o motorista apresentava sintomas de embriaguez. A mulher teve morte no local do sinistro.





A vítima transitava em uma motocicleta Honda Pop 100 e conduzia na garupa sua irmã, que foi socorrida para o hospital Santa Casa de Sobral.





Uma equipe da Perícia Forense esteve no local do acidente, realizou os trabalhos periciais e encaminhou o corpo para ser necropsiado no IML de Sobral.

Vítima fatal: Francisca Vito de Souza Ramos

Fonte: Sobral 24 horas