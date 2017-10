O sinistro aconteceu na noite de ontem, dia 15, por volta das 21h, na cidade de Frecheirinha.





Um motociclista perdeu o controle de sua motocicleta, caiu e bateu com a cabeça no banco de uma praça. A vítima morreu no local.





Uma equipe da Perícia Forense esteve no local e encaminhou o corpo para ser necropsiado no IML de Sobral.





Sem mais informações.