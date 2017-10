Adolescente é alvejada com quatro tiros na cidade de Santana do Acaraú

A jovem foi alvejada com 4 tiros e segundo testemunhas, o alvo era outra garota, Aurilane foi socorrida rapidamente para o hospital Santa Casa de Sobral.

A adolescente Maria Aurilane dos Santos, 17 anos foi alvejada com quatro tiros na noite desta sexta-feira (20), na rua onde mora, localizada no Bairro Veneza na cidade de Santana do Acaraú. Segundo declaração de testemunhas, a adolescente foi confundida pelos criminosos e levou quatro tiros a queima roupa, sendo um na coxa esquerda, um no braço e dois no peito direito. Ainda segundo declaração de vizinhos a jovem estava sentada na esquina de sua rua com amigas, quando por volta das 21h15min dois homens chegaram em uma motocicleta e efetuaram vários os disparos.





A PM foi acionada e se dirigiu ao local, a adolescente foi levada para o hospital municipal Dr. José Arcanjo neto e em seguida foi encaminhada para a Santa Casa de Sobral.





