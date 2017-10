Agente guincha carro em vaga irregular com 2 crianças dentro

Sem perceber, agente de trânsito guincha carro estacionado em vaga irregular com duas crianças dentro.

Veículo foi autuado por estar estacionado em faixa de pedestres. Mãe das crianças chegou no momento que o carro estava sendo guinchado e agentes de trânsito acionaram o Conselho Tutelar, pois segundo a prefeitura, deixar veículo fechado com crianças sozinhas é crime de abandono de incapaz.





Um veículo com duas crianças dentro foi guinchado pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob) na tarde desta segunda-feira (2) em Belém. O carro havia sido autuado por estar estacionado em faixa de pedestres na esquina da travessa Almirante Wandenkolk com Municipalidade.





A Prefeitura de Belém informou que o guincho foi chamado para desobstruir a área e, durante o procedimento, uma mulher apareceu no local informando ser proprietária do veículo. Ela teria avisado que duas crianças estavam dormindo dentro do carro, que estava totalmente fechado.





A nota da prefeitura também informou que "diante da recusa da mãe em retirar as crianças do veículo para continuar o procedimento de guinchamento, e diante do fato de que deixar veículo fechado com crianças sozinhas se configura como crime de abandono de incapaz", o ProPaz e o Conselho Tutelar foram acionados.





O caso está sendo acompanhado pela Delegacia de Apoio à Criança e ao Adolescente (Deac).





Em nota, o Propaz informou que foi acionado apenas para ajudar a localizar os agentes do Conselho Tutelar, pois compete a esse órgão tomar as medidas cabíveis quando crianças são encontradas em situação de risco.





Fonte: G1