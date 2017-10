Aplicativo 190, de registro de ocorrências policiais, já apresenta problemas

Com pouco tempo de uso, a plataforma já apresenta algumas falhas.



O aplicativo 190, para registro de ocorrências policiais no próprio celular, foi lançado na última semana pelo Governo do Ceará.





Com pouco tempo de uso, a plataforma já apresenta algumas falhas. Uma moradora do bairro Cambeba tentou fazer o registro de um incêndio na região, mas por um erro no aplicativo acabou não conseguindo.





A moradora chegou a divulgar, nas redes sociais, imagens do incêndio e a sua tentativa frustrada de realizar a ocorrência. Ao tentar finalizar a denúncia, sempre surgia o aviso: não é possível registrar uma ocorrência fora da região de Fortaleza.





Ainda na plataforma de download, alguns usuários relatam dificuldades em acessar o GPS dentro do aplicativo para localizar a ocorrência. Os usuários também sugerem adicionar denúncias de poluição sonora e estender a possibilidade de registrar ocorrências em outros municípios.





O usuário precisa, para acessar ao serviço, ter um aparelho móvel com os sistemas operacionais Android (fazer o download em Google Play) ou IOS (APP Store), com tecnologias 3G, Wi-Fi e GPS, além de aceitar as políticas de privacidade e de segurança da informação. Mais de 5 mil pessoas já baixaram o aplicativo.





A produção do Nordestv Notícias tentou contato com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), mas não obteve resposta.





Confira mais detalhes na matéria do Nordestv Notícias, da Nordestv/Band:

Policia Veja mais sobre: noticias

Fonte: Tribuna do Ceará