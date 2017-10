Assessor de Ivo critica manifestação contra violência e recebe resposta devastadora

Veríssimo Barroso é assessor de Comunicação do prefeito de Sobral, Ivo Gomes (PDT). Para puxar o saco do empregador, escreveu no Facebook texto contrário a uma manifestação puxada pelo presidente do Sindicato dos Radialistas de Sobral, Oliveira Domingos. O protesto é contra a violência que assola o município.





É aquele negócio: Barroso falou o que quis e ouviu o que não quis de Domingos.





Veja a declaração de Veríssimo:





Transcrição do texto de Veríssimo





É profundamente preocupante a mobilização para um movimento ilegitimo, a população está sendo assediada a promover um ato em defesa do branco puxado por espancadores de mulheres, falsificadores de documentos e estelionatários, que buscam promoção pessoal. Existe o real interesse de lucrar politicamente via um sindicato farsista e um bandido de quinta. A pombinha vai voar longe quando sentir o cheiro do lixo que sai da boca deste tipo de gente.









Confira a réplica de Oliveira









Transcrição do texto de Oliveira





PEDERASTA- olha quarila de Irauçuba. Minha esposa foi assaltada nesse instante na frente da delegacia do Sindicato dos radialistas.Pederasta inveterado tu num tem moral nenhum de dar pitaco nas coisas de Sobral. Puxa saco fuleiragem.









Em tempo





Além de assessor de Comunicação do prefeito Ivo Gomes, Veríssimo Oliveira trabalha como ouvidor e assessor de Comunicação na Faculdade Luciano Feijão.





Fonte: Cearanews7